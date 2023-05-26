Kilis'te DAEŞ operasyonu: 3 gözaltı

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Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)KİLİS'te, polis ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Ekipler, kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonda örgüt içerisindeki kişilerle irtibat halinde olduğu belirlenen 3 şüpheliyi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2023-05-26 12:54:47



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