Otomobile çarpan motosikletin sürücüsü öldü

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Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)KİLİS'te, otomobile çarpan motosikletin sürücüsü Enes Şerbetçioğlu (16), hayatını kaybetti.

Kaza, öğleden sonra Necmettin Erbakan Mahallesi´nde meydana geldi. Kent merkezine doğru giden Enes Şerbetçioğlu yönetimindeki 79 AAZ 100 plakalı motosiklet, Turgut Özal Caddesi´nden kontrolsüz olarak sokağa dönüş yaptığı öne sürülen Büşra Ü. yönetimindeki 01 ACA 553 plakalı otomobile çarptı. Kazada, yola savrulan ehliyetsiz sürücü Şerbetçioğlu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan Enes Şerbetçioğlu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kaza sonrası otomobil sürücüsü Büşra Ü. gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2023-05-29 16:49:36



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