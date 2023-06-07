Kilis´te iki kardeşin silahlı kavgasında yoldan geçen 2 kadın yaralandı

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Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)KİLİS'te, aralarında husumet bulunan iki kardeşin silahlı kavgasında yoldan geçen 2 kadın saçmaların isabet etmesiyle yaralandı. Yaralı kadınlar hastaneye kaldırılırken, polis, olay yerinden kaçan iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Helvacıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan Mustafa S. ve Mehmet S. kardeşler sokakta karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada kardeşlerden Mustafa S., yanında bulunan tüfekle ateş açmaya başladı. Mustafa S.'nin tüfeğinden çıkan saçmalar, yoldan geçen Hatice Y. ve Ayşe Y.'ye isabet etti.

Yaralanan 2 kadın, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli 2 kardeşin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2023-06-07 21:48:10



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