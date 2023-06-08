Sınır kapısında aracında 550 saka kuşu bulundu, 720 bin lira ceza uygulandı

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Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS, (DHA)SURİYE'den Türkiye'ye giriş yapan araçta yurda kaçak yollarla sokulmak istenen 550 saka kuşu ele geçirildi. Şüpheli F.H.'ye 720 bin 252 lira idari para cezası verildi.

Kilis'teki Çobanbey Sınır Kapısı'nda, Suriye'den Türkiye'ye giriş yapan F.H.'nin aracında yapılan aramada, kafeslenmiş şekilde 550 saka kuşu ele geçirildi. Kuşlara el konulup, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi ve doğaya salındı. Saka kuşlarını yurda kaçak olarak getiren F.H.'ye ise 720 bin 252 lira idari para cezası uygulandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2023-06-08 12:22:40



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