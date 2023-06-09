Dere yatağına devrilen motosikletin sürücüsü öldü

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Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)KİLİS'in Musabeyli ilçesinde, dere yatağına devrilen motosikletin sürücüsü Hasan Yılan (70), hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi´nde meydana geldi. İlçe merkezine doğru giden Hasan Yılan yönetimindeki plakasız motosiklet, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde sürücü Hasan Yılan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yılan'ın cansız bedeni olay yeri incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2023-06-09 11:16:30



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