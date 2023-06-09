Dere yatağına devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)KİLİS'in Musabeyli ilçesinde, dere yatağına devrilen motosikletin sürücüsü Hasan Yılan (70), hayatını kaybetti.
Kaza, sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi´nde meydana geldi. İlçe merkezine doğru giden Hasan Yılan yönetimindeki plakasız motosiklet, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde sürücü Hasan Yılan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yılan'ın cansız bedeni olay yeri incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU
2023-06-09 11:16:30
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.