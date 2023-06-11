Kur farkı 'cep'e yansıdı; bir zam daha

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Kilis'te bulunan Öncüpınar Sınır Kapısı yakınlarına Suriye'deki PKK/ YPG'li teröristlerce 5 roket atıldı. Roketler, boş araziye isabet etti yaralanan olmadı. DHA-Gündem Türkiye-Kilis

2023-06-11 17:53:28



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