Öncüpınar Sınır Kapısı´na roketli saldırı (3)

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI
Kilis Valiliği, Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine yönelik terör saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada saldırıda kimsenin yaralanmadığı vurgulanarak şöyle denildi:
"Bugün saat 17.00 sıralarında Suriye´nin kuzeyindeki PKK/PYD/YPG/KCK terör örgütü tarafından ülkemize yönelik roketatar saldırısı gerçekleştirilmiştir. Kilis ilimizin Öncüpınar bölgesine yönelik (5) adet Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) saldırısı nedeniyle herhangi bir can kaybımız ve yaralımız bulunmamaktadır. Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir." (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Hasan KIRMIZITAŞ
2023-06-11 19:20:40
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