PKK/YPG'nin sözde Münbiç istihbaratında yer alan terörist tutuklandı (2)

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TUTUKLANDI

Terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Münbiç istihbarat yapılanması içerisinde yer alan ve Türkiye'ye kaçak geçmek isterken yakalanan Helin İşenme, 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2023-06-12 14:40:55



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