Çobanbey Sınır Kapısı'nda 'rüşvet' operasyonu: 10 gözaltı (2)

2023 İETT ücretleri ne kadar?

Ünlü şef Somer Sivrioğlu için 22.5 yıla kadar hapis istendi!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



4 KİŞİ TUTUKLANDI

Çobanbey Sınır Kapısı'nda rüşvet karşılığı Suriye'ye ürün geçişi yaptırıldığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Hasan KIRMIZITAŞ

2023-06-12 20:58:54



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.