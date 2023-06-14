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Kilis'te yakalanan Suriye uyruklu terör şüphelisi tutuklandı

DHA

Kilis'te yakalanan Suriye uyruklu terör şüphelisi tutuklandı


Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS, (DHA)KİLİS'te, jandarma ekiplerinin operasyonunda yakalanan Suriye uyruklu terör örgütü PKK/YPG şüphelisi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, geçmiş dönemlerde Suriye'de PKK/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikten sonra yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan Suriye uyruklu C.M.J.'nin terör faaliyetlerini devam ettirme arayışında olduğunu belirledi. Adresi belirlenen şüpheli, jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.M.J., nöbetçi hakimlik tarafından; 'Silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU
2023-06-14 13:26:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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