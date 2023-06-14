Kilis'te yakalanan Suriye uyruklu terör şüphelisi tutuklandı

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Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS, (DHA)KİLİS'te, jandarma ekiplerinin operasyonunda yakalanan Suriye uyruklu terör örgütü PKK/YPG şüphelisi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, geçmiş dönemlerde Suriye'de PKK/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikten sonra yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan Suriye uyruklu C.M.J.'nin terör faaliyetlerini devam ettirme arayışında olduğunu belirledi. Adresi belirlenen şüpheli, jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.M.J., nöbetçi hakimlik tarafından; 'Silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2023-06-14 13:26:09



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