Kilis'te mera yangını (2)

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KONTROL ALTINA ALINDI

Kilis'in Polateli ilçesinde meydana gelen mera yangını havadan ve karadan müdahale ile 3 saatlik çalışma ile kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürdürülüyor. (DHA)Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2023-06-17 22:21:05



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