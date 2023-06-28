Bakan Yerlikaya: İslahiye'de 20 bin 184 konutun ihalesi yapıldı (2)



`KİLİS´TE ÇADIRDA KALAN YOK´

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kilis Valiliği'ni ziyaret etti. Bakan Yerlikaya´ya ziyareti sırasında Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, Vali Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan ve kamu kurumu müdürleri eşlik etti.

Bakan Yerlikaya, Kilis'in tarımsal potansiyelini inovasyon, markalaşma, rekabetçiliğini yukarı taşımakla ilgili ciddi çaba gösterildiğini, bu noktada bölge topraklarının sunduğu zenginlikleri kullanma noktasında takdiri hak ettiğini kaydetti. Yerlikaya, "Kilis bu süreçlerde zor imtihanlardan geçti. Bunlardan birisi de şüphesiz 6 Şubat depremini yaşayan şehirlerden birisi olmasıydı. Kilisli kardeşlerimizin son derece girişimci, mücadeleci ve her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğini göstermeleri açısından kendileriyle iftihar ediyoruz. 2015-2018 yılları arasında biliyorsunuz. Gaziantep Valiliği yaptığım ve bu sürede Kilis'e çok gidip geldim. Hem sınır ötesindeki harekatlarda hem de o bölgelerin ihyasında Kilis fevkalade duruş sergiledi, her türlü zorluğundan üstesinden geldi. Bu vakit itibariyle şunu gururla söyleyebiliriz, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Kilis´imiz, Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için tüm kentlerde olduğu gibi canla başla gayret ediyor. Tüm kamu kurum ve kuruluşları çok büyük uyum ve ahenk içerisinde ve Kilis'i daha yukarıya taşıyabilmek, millet-devlet bütünleşmesi açısından çok büyük uyum içerisindeler. Bu yüzden Kilis halkının her birini kutluyorum. Hakeza milletvekillerimizin de büyük gayretleriyle tarımsal sulamayla ilgili de devletimiz ve hükümetimiz bu çalışmaları destekliyor. Barajlar ve göletlerle birlikte tarımsal ürün çeşitliliğimiz ve niteliği çok daha yukarı çıkacak. Bu da çiftçilerimizin zenginliğine zenginlik katacak" diye konuştu.

Kilis´te çadırda kalan hiçbir vatandaşın kalmadığını kaydeden Yerlikaya, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kilis'te çadırda kalan hiçbir vatandaşımız yok. Ayrıca tesislerde misafir edilen vatandaşımız da yok. Kırsal ve kent merkezinde konteyner kentte kalan vatandaş sayımız ise 1696. Kira yardımı alan ise 1491 vatandaşımız var. Orta ve üstü hasarlı konut sayısı 3 bin 312, 262 ticari alan var. 900 civarında da ahır ve diğer yapı karşımıza çıkıyor. Depremin ilk anından bugüne kadar Cumhurbaşkanımız tarafından tüm deprem felaketini yaşayan şehirlerimizdeki hizmetler takip ediliyor, bizler de anbean sahadayız. Kalıcı konutla ilgili Cumhurbaşkanımızın verdiği söz, zamanında olacak ve bunu hep birlikte göreceğiz. Bu noktada milletimiz bize inanıyor. Biz de onlara; göreceksiniz konteyner kentlerde, geçici konaklama merkezinde kalan vatandaşlarımız, güle oynaya zamanı geldiğinde konutlarına geçecek. Biz de bu sevinci hep birlikte yaşayacağız."Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- DHA-Genel Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2023-06-28 20:56:37



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