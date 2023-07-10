Suriye'den Türkiye'ye gelen terör şüphelisi yakalandı
Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)-KİLİS'te Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girip, terör faaliyetlerinde bulunan PKK/YPG şüphelisi F.H., operasyonla yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'de terör örgütü PKK/YPG içerisinde faaliyet gösterip, yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği tespit edilen F.H.'ye yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, Türkiye'de de terör faaliyetlerine devam eden F.H.'yi saklandığı adreste yakaladı. Gözaltına alınan F.H., işlemleri sonrası tutuklandı. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU
2023-07-10 16:47:27