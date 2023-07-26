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        Kilis'te polis memuru tartıştığı komşusunu öldürdü

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 11:02
        Kilis'te polis memuru tartıştığı komşusunu öldürdü

        Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)-KİLİS'te polis memuru Mahmut Y., araç parkı nedeniyle tartıştığı komşusu Hamdi Öten'i (50) tabancasıyla vurarak öldürdü.

        Olay, sabah saatlerinde Yaşar Aktürk Mahallesi'nde meydana geldi. Kilis Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mahmut Y. ile komşusu Hamdi Öten arasında araç park etme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Mahmut Y., üzerinde taşıdığı tabancasıyla Öten'e ateş açtı. Vücuduna isabet eden kurşunla ağır yaralanan Öten yere yığılırken, silah sesini duyanlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Öten, kurtarılamadı. Mahmut Y. ise meslektaşları tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

        2023-07-26 11:01:45

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