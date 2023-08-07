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        Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 19:16
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        Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu
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        Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)KİLİS'te, Fahri Yorat (74), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Yorat'ın evinde biriktirdiği atık maddeler ise belediye ekiplerince temizlendi.

        Okçular Mahallesi'nde oturan Fahri Yorat'tan haber alamayan yakınları eve geldi. Kapının açılmaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbarla adrese gelen polis ve sağlık ekiplerinin çilingin yardımıyla girdikleri evde Yorat, hareketsiz halde bulundu. Yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Yorat'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

        Yorat'ın cenazesinin bulunduğu evdeki atık malzemeler ise belediye görevlileri tarafından temizlendi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

        2023-08-07 19:15:38

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