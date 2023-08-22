Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri

        Kilis´te motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza kamerada

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 13:53 Güncelleme: 22.08.2023 - 13:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kilis´te motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza kamerada
        ABONE OL
        ABONE OL

        Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)KİLİS'te hafif ticari aracın çarptığı motosikletin sürücüsü Hanifi K., yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, öğle saatlerinde Necmettin Erbakan Mahallesi'nde meydana geldi. Latif C. yönetimindeki 10 KK 809 plakalı hafif ticari araç, aynı yöne giden Hanifi K. kontrolündeki 79 DV 344 plakalı motosiklete çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde motosiklet sürücüsü Hanifi K.'nin yaralandığını belirledi. Hanifi K., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

        Bu arada kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

        2023-08-22 13:52:19

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kayseri'de 4.7 büyüklüğünde deprem
        Kayseri'de 4.7 büyüklüğünde deprem
        Bakan Şimşek'ten 'vergisiz telefon' açıklaması
        Bakan Şimşek'ten 'vergisiz telefon' açıklaması
        32 kez bıçaklanan yüksek mimar ve youtuberdan haber var!
        32 kez bıçaklanan yüksek mimar ve youtuberdan haber var!
        Arsa fiyatları 4 yılda 6 katına çıktı
        Arsa fiyatları 4 yılda 6 katına çıktı
        Hangi telefonlar yerli statüsünde?
        Hangi telefonlar yerli statüsünde?
        "Halay başı" olmak için birbirlerine saldırdılar!
        "Halay başı" olmak için birbirlerine saldırdılar!
        Türk bilim insanından nadir hastalıkların teşhisinde önleyici yöntem
        Türk bilim insanından nadir hastalıkların teşhisinde önleyici yöntem
        SMA'lı Doruk destek istiyor: Koşup, oynamak istiyorum
        SMA'lı Doruk destek istiyor: Koşup, oynamak istiyorum
        VAR hakemlerine rağmen 3 puan
        VAR hakemlerine rağmen 3 puan
        Bir ilde kiracı bir ilde ev sahibi saldırdı!
        Bir ilde kiracı bir ilde ev sahibi saldırdı!
        12 yıl sonra ilki başardı!
        12 yıl sonra ilki başardı!
        Biden 100 yılın en ölümcül yangın bölgesini ziyaret etti
        Biden 100 yılın en ölümcül yangın bölgesini ziyaret etti
        Teoman mahallesinin yankı odasına bomba atma cesaretini gösterdi
        Teoman mahallesinin yankı odasına bomba atma cesaretini gösterdi
        Ofsayt kararı doğru mu?
        Ofsayt kararı doğru mu?
        2 bin yıllık yazıtta ne yazıyor?
        2 bin yıllık yazıtta ne yazıyor?
        Wagner isyanının ardından ilk kez!
        Wagner isyanının ardından ilk kez!
        20 milyar dolar nereye gider?
        20 milyar dolar nereye gider?
        Teoman'dan Habertürk'e özel açıklama
        Teoman'dan Habertürk'e özel açıklama
        Yardımda bulunanları açıkladı
        Yardımda bulunanları açıkladı
        Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeli
        Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeli

        Benzer Haberler

        Kilis'te 1 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında
        Kilis'te 1 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında
        Gündüz kasap akşam solist
        Gündüz kasap akşam solist
        Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 hükümlü yakalandı
        Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 hükümlü yakalandı
        Kilis'te silahla ve bıçakla yaralama olaylarına karışan 3 zanlı tutuklandı
        Kilis'te silahla ve bıçakla yaralama olaylarına karışan 3 zanlı tutuklandı
        TÜGVA Kilis Temsilciliği 4. Olağan Genel Kurulu yapıldı
        TÜGVA Kilis Temsilciliği 4. Olağan Genel Kurulu yapıldı
        Kilis'te "Temizlik Farkındalık Toplantısı" yapıldı
        Kilis'te "Temizlik Farkındalık Toplantısı" yapıldı