Kilis'te, Mercidabık Zaferi ve Fırat Kalkanı Harekatı'nın yıl dönümleri kutlandı

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)KİLİS'te, Mercidabık Zaferi'nin 507'nci ve Fırat Kalkanı Harekatı'nın 7'nci yıl dönümü nedeniyle tören yapıldı.

Merkez ilçesi Yavuzlu köyünde, Mercidabık Zaferi ile Fırat Kalkanı Harekatı'nın yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi. Törene Kilis Valisi Tahir Şahin, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, İl Jandarma Komutanı Albay Selami Akşit, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Törende Vali Tahir Şahin ve Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu, köy meydanındaki Yavuz Sultan Selim Anıtı'na çelenk koydu. Törende, şehitler için saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okunmasının ardından saygı atışı yapıldı.

Vali Tahir Şahin, törendeki konuşmasında, Osmanlı İmparatorluğu'nun 9'uncu padişahı, ilk Osmanlı halifesi Yavuz Sultan Selim Han'ın tarihe altın harflerle yazdığı Mercidabık Zaferi'nin yıl dönümünü kutladıklarını söyledi. Osmanlı Devleti'nin, doğu ve güney sınırlarını tehditle tehlikelerden arındırmak, barış ve huzuru temin etmek için yaptığı Mercidabık seferinin, devletin askeri, siyasi ve iktisadi hayatında önemli gelişmelere yol açtığını belirten Şahin, şöyle konuştu:

"Böylece Orta Doğu'ya açılan Osmanlı, bu coğrafyada yaşayan farklı ulus ve inançların barış, huzur, birlik ve beraberlik içerisinde yaşamasını sağlamıştır. Ayrıca bu zafer, ileride Akdeniz'in Türk gölü haline geldiği sürecin başlangıcı olmuştur. Mercidabık Zaferi'nin üzerinden geçen yüzyıllar sonrasında tarih bir kez daha tekerrür ederek, ülkemizin güney sınırlarında yine güvenlik tehdidiyle karşı karşıya kalınmış ve 7'nci yıl dönümünü andığımız Fırat Kalkanı Harekatı ile başta Kilis'imiz olmak üzere, ülkemizin güvenliği için tıpkı 507 sene önceki ruhla kararlı ve başarılı bir mücadele ortaya konulmuştur."

Tören, şiirlerin okunması, halk oyunları, ok gösterisi ve dua edilmesiyle sona erdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2023-08-24 13:08:15