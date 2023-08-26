KİLİS'TE OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI: 3 YARALI
KİLİS'te 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.Kaza, gece saatlerinde Devlet Bahçeli Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre,H.H kontrolündeki 79 EC 330 plakalı otomobil ile M.D.E. yönetimindeki 27 AGV 887 plakalı otomobil, ışıklarda çarpıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri Elif E. H, Feride E ve H.H.'nin yaralandığını belirledi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)Görüntü Dökümü
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Kaza yerinden görüntü
Kazaya karışan araçlar
Genel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)DHA-Gündem Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU
2023-08-26 00:47:17