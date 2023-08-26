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        Kilis'te Suriyeli husumetliler arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 20:09 Güncelleme: 26.08.2023 - 20:10
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        Kilis'te Suriyeli husumetliler arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı
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        Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS, (DHA)KİLİS'te Suriye uyruklu Kusay T. (18), husumetlisi Suriye uyruklu Abdülhamit C.'yi (21) göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı. 

        Olay, akşam saatlerinde Osman Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan Suriye uyruklular Kusay T. ile Abdülhamit C., karşılaşıp tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kusay T., bıçakla Abdülhamit C.'yi göğsünden yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Abdülhamit C.'nin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

        Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

        2023-08-26 20:08:51

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