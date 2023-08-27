Kilis'te 25 sikke ele geçirildi
Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)KİLİS'te, jandarmanın düzenlediği operasyonda tarihi 25 sikke ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kente tarihi eser getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmasıyla plakası belirlenen şüphelilerin aracı, Küplüce mevkisindeki yol kontrol noktasında durduruldu. Araçta yapılan aramada tarihi eser niteliği taşıyan 25 sikke ele geçirildi. El konulan sikkeler Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, sürücü S.K. gözaltına alınarak sorgulanmak üzere karakola götürüldüDHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU
2023-08-27 13:26:14