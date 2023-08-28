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        Kilis'te devrilen motosikletteki 2 kişiye otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 00:21 Güncelleme: 28.08.2023 - 00:22
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        Kilis'te devrilen motosikletteki 2 kişiye otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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        Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS, (DHA)KİLİS'te kontrolden çıkarak devrilen motosikletten düşen 2 kişiye otomobilin çarpması sonucu İbrahim B. yaşamını yitirdi, Murat U. ağır yaralandı.

        Kaza, gece saatlerinde Beşikkaya Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 79 AAK 132 plakalı motosiklet kontrolden çıkarak devrildi. O sırada arkadan gelen Murat A.'nın kullandığı 34 FAC 550 plakalı otomobil, motosikletten düşen İbrahim B. ile Murat U.'ya çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde İbrahim.B.'nin yaşamını yitirdiği belirlenirken, ağır yaralanın Murat. U. ise Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı. İbrahim. B.'nin cenazesi, kaza yerindeki incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

        Otomobil sürücüsü Murat A.'nın gözaltına alındığı kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

        2023-08-28 00:20:47

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