Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri

        KİLİS'TE DEVRİLEN MOTOSİKLETTEKİ 2 KİŞİYE OTOMOBİL ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 00:44 Güncelleme: 28.08.2023 - 00:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        KİLİS'TE DEVRİLEN MOTOSİKLETTEKİ 2 KİŞİYE OTOMOBİL ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
        ABONE OL
        ABONE OL

        Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS, (DHA)KİLİS'te kontrolden çıkarak devrilen motosikletten düşen 2 kişiye otomobilin çarpması sonucu İbrahim B. yaşamını yitirdi, Murat U. ağır yaralandı.

        Kaza, gece saatlerinde Beşikkaya Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 79 AAK 132 plakalı motosiklet kontrolden çıkarak devrildi. O sırada arkadan gelen Murat A.'nın kullandığı 34 FAC 550 plakalı otomobil, motosikletten düşen İbrahim B. ile Murat U.'ya çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde İbrahim.B.'nin yaşamını yitirdiği belirlenirken, ağır yaralanın Murat. U. ise Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı. İbrahim. B.'nin cenazesi, kaza yerindeki incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

        Otomobil sürücüsü Murat A.'nın gözaltına alındığı kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürdürülüyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

        Olay yerinden görüntü

        Kazaya karışan araçlar

        Alınan önlemler

        Genel ve detay görüntülerDHA-Gündem Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

        2023-08-28 00:43:48

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Filenin Sultanları çeyrek finalde!
        Filenin Sultanları çeyrek finalde!
        Eşinin sevgilisi olduğunu düşünüp kurşun yağdırdı
        Eşinin sevgilisi olduğunu düşünüp kurşun yağdırdı
        Sabancı çiftinin sağlık durumu hakkında yeni açıklama
        Sabancı çiftinin sağlık durumu hakkında yeni açıklama
        Adana’da parkta silahlı saldırı
        Adana’da parkta silahlı saldırı
        Çocuklar otoparkı birbirine kattı iddiası!
        Çocuklar otoparkı birbirine kattı iddiası!
        Bir cani katliamı daha!
        Bir cani katliamı daha!
        Bakan Şimşek: Denetimlerde yapay zekâ devreye alınıyor"
        Bakan Şimşek: Denetimlerde yapay zekâ devreye alınıyor"
        Prigojin'in ölümü doğrulandı
        Prigojin'in ölümü doğrulandı
        Salih Özcan'da 'alternatif' rötarı
        Salih Özcan'da 'alternatif' rötarı
        Trump sabıka fotoğrafından sonra milyonlarca dolar topladı
        Trump sabıka fotoğrafından sonra milyonlarca dolar topladı
        "Haberim yok"
        "Haberim yok"
        Arda Güler mucizesi!
        Arda Güler mucizesi!
        Ticaret Bakanlığı'ndan gizli fiyat artışı yapan firmalara uyarı
        Ticaret Bakanlığı'ndan gizli fiyat artışı yapan firmalara uyarı
        Gemide gizemli kayıp olayı!
        Gemide gizemli kayıp olayı!
        Dünya devlerinin CEO'ları Hint kökenli
        Dünya devlerinin CEO'ları Hint kökenli
        Okullar açılıyor! Yaz tatili dönüşü hastalıklar artıyor
        Okullar açılıyor! Yaz tatili dönüşü hastalıklar artıyor
        Ayrılık rüzgarları!
        Ayrılık rüzgarları!
        Beşiktaş'tan Djimsiti hamlesi!
        Beşiktaş'tan Djimsiti hamlesi!
        Bir Zonguldak gitti
        Bir Zonguldak gitti
        "Pişman değilim"
        "Pişman değilim"

        Benzer Haberler

        Kilis'te devrilen motosikletteki 2 kişiye otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
        Kilis'te devrilen motosikletteki 2 kişiye otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
        Kilis'teki trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı
        Kilis'teki trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı
        Kilis'te 25 sikke ele geçirildi
        Kilis'te 25 sikke ele geçirildi
        Husumetlisi tarafından öldürüldü
        Husumetlisi tarafından öldürüldü
        Kilis'te tarihi eser niteliğinde 25 sikke ele geçirildi
        Kilis'te tarihi eser niteliğinde 25 sikke ele geçirildi
        Kilis'te Suriyeli husumetliler arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı
        Kilis'te Suriyeli husumetliler arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı