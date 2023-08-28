Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri

        Kilis'te 433 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 11:59 Güncelleme: 28.08.2023 - 12:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kilis'te 433 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)KİLİS'te polisin düzenlediği operasyonda 443 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi; 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Okçular ile Yedi Aralık mahallerinde 4 adrese operasyon düzenledi. M.C., M.Z., H.M.H. ve N.H. gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda; 443 kilogram kaçak nargile tütünü, nargile tütün yapımında kullanılan terazi, paketleme makinesi ve ambalajlar ele geçirildi. 4 şüpheli emniyete götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

        2023-08-28 11:58:53

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı
        Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı
        KİLİS'TE DEVRİLEN MOTOSİKLETTEKİ 2 KİŞİYE OTOMOBİL ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
        KİLİS'TE DEVRİLEN MOTOSİKLETTEKİ 2 KİŞİYE OTOMOBİL ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
        Kilis'te devrilen motosikletteki 2 kişiye otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
        Kilis'te devrilen motosikletteki 2 kişiye otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
        Kilis'teki trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı
        Kilis'teki trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı
        Kilis'te 25 sikke ele geçirildi
        Kilis'te 25 sikke ele geçirildi
        Husumetlisi tarafından öldürüldü
        Husumetlisi tarafından öldürüldü