Kilis'te 433 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)KİLİS'te polisin düzenlediği operasyonda 443 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi; 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Okçular ile Yedi Aralık mahallerinde 4 adrese operasyon düzenledi. M.C., M.Z., H.M.H. ve N.H. gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda; 443 kilogram kaçak nargile tütünü, nargile tütün yapımında kullanılan terazi, paketleme makinesi ve ambalajlar ele geçirildi. 4 şüpheli emniyete götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2023-08-28 11:58:53