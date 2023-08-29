Arazi anlaşmazlığı yaşadığı husumetlisini tüfekle öldürdü

Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS, (DHA)- KİLİS'in Musabeyli ilçesinde Mehmet Yılmaz (60), arazi anlaşmazlığı yaşadığı husumetlisi Tufan Y. tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Zeytinbağı Mahallesi´nde meydana geldi. Aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan Tufan Y. ile Mehmet Yılmaz arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Tufan Y., av tüfeği ile Mehmet Yılmaz´a ateş açıp, kaçtı. Kavgayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yılmaz´ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Mehmet Yılmaz'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılırken, jandarma şüpheli Tufan Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2023-08-29 22:01:05