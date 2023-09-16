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        Çeyiz töreninde magandanın ateşlediği tüfekten çıkan saçmalar 1'i bebek, 2'si çocuk 4 kişiyi yaraladı

        KİLİS'te,çeyiz töreni sırasında bir magandanın pompalı tüfekle havaya ateş açması sonucu 1'i bebek, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 20:12 Güncelleme: 16.09.2023 - 20:15
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        Çeyiz töreninde magandanın ateşlediği tüfekten çıkan saçmalar 1'i bebek, 2'si çocuk 4 kişiyi yaraladı
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        KİLİS'te,çeyiz töreni sırasında bir magandanın pompalı tüfekle havaya ateş açması sonucu 1'i bebek, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

        Olay, öğleden sonra Namık Ünler Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Çeyiz alma nedeniyle düzenlenen eğlence sırasında kimliği belirsiz bir maganda, pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar alanda bulunan Z.F. (31) ve kucağında bulunan bebeği B.M.F. ile H.G. (11) ve İ.F.G'ye (5) isabet etti. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Olay yerinde çok sayıda boş fişek bulan polis ekipleri, tüfeği ateşleyen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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