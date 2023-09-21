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         Kilis´te, Suriye sınırında PKK'lı terörist yakalandı

        KİLİS'te,Suriye sınırında kaçak yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan PKK terör örgütü mensubu bir kişi yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 20:03 Güncelleme: 21.09.2023 - 20:05
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         Kilis´te, Suriye sınırında PKK'lı terörist yakalandı
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        KİLİS'te,Suriye sınırında kaçak yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan PKK terör örgütü mensubu bir kişi yakalandı.

        Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında sınır hattından kaçak olarak Türkiye tarafına geçen bir kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan kişinin yapılan incelemesinde Suriye uyruklu M.B.S. ve terör örgütü PKK/PYD/YPG mensubu olduğu belirlendi. Bunun üzerine gözaltına alınan M.B.S. sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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