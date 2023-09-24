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        Kilis´te 2 aile arasında taşlı, sopalı kavga: 9 yaralı

        KİLİS'inElbeyli ilçesinde iki aile fertleri arasında çıkan, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 9 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 17:25 Güncelleme: 24.09.2023 - 17:30
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        Kilis´te 2 aile arasında taşlı, sopalı kavga: 9 yaralı
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        KİLİS'inElbeyli ilçesinde iki aile fertleri arasında çıkan, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 9 kişi yaralandı.

        Olay, öğleden sonra Aşağı Beylerbeyi köyünde meydana geldi. İddiaya göre, traktörün arazideki sulama borusuna zarar vermesi nedeniyle iki aile fertleri arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada taş ve sopalarla hedef olan Emrullah K., Hüseyin Ç., Abdulkadir K., Aabdulkadir Ç., Ümmet D., Esma D., Abdurrezak D., Mehmet K. ile Mehmet Ç. yaralandı. Yaralılar ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Köyde güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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