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        KİLİS´TE SİLAHLI KAVGA: 3 YARALI

        KİLİS'te,iki grup arasında çıkan silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 00:47 Güncelleme: 25.09.2023 - 00:47
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        KİLİS´TE SİLAHLI KAVGA: 3 YARALI
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        KİLİS'te,iki grup arasında çıkan silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

        Olay, gece saatlerinde Ekrem Çetin Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, tabanca ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada; İbrahim Halil Ç. tabanca kurşunuyla, Emre B. bıçakla yaralandı. Şüpheliler, olay yerinden kaçarken otomobille Mehmet Ç.'ye çarparak yaraladı. Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan 3 kişi, ambulanslarla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Mehmet Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 3 kişiyi gözaltına aldı.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

        ---------------------------

        - Olay yerinden görüntü

        - Alınan tedbirler

        - Genel ve detay görüntüler

        DHA-Gündem - Türkiye-Kilis - Reşit ÇELEBİOĞLU

        2023-09-25 00:46:29

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