Kilis'te 3 bin 625 puro ele geçirildi KİLİS'tepolisin düzenlediği operasyonda 3 bin 625 puro ile 560 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

KİLİS'tepolisin düzenlediği operasyonda 3 bin 625 puro ile 560 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde belirlediği adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 3 bin 625 puro ile 560 kaçak sigara ele geçirildi. Puro ve sigaralara el koyan ekipler olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı.