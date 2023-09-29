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        Kilis'te 3 bin 625 puro ele geçirildi

        KİLİS'tepolisin düzenlediği operasyonda 3 bin 625 puro ile 560 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 10:04 Güncelleme: 29.09.2023 - 10:10
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        Kilis'te 3 bin 625 puro ele geçirildi
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        KİLİS'tepolisin düzenlediği operasyonda 3 bin 625 puro ile 560 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde belirlediği adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 3 bin 625 puro ile 560 kaçak sigara ele geçirildi. Puro ve sigaralara el koyan ekipler olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

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