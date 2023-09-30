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        Kilis´te 7 kaçak göçmen yakalandı

        KİLİS'inElbeyli ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen 7 kaçak göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 13:24 Güncelleme: 30.09.2023 - 13:25
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        Kilis´te 7 kaçak göçmen yakalandı
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        KİLİS'inElbeyli ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen 7 kaçak göçmen yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbari çalışmalarla Kalbursait köyünde devriye görevi sırasında 7 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede Suriye uyruklu olduğu belirlenen 7 kaçak göçmen, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü´ne teslim edildi.

        DHA-Güvenlik - Türkiye-Kilis - Reşit ÇELEBİOĞLU

        2023-09-30 13:23:59

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