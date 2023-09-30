Kilis´te 7 kaçak göçmen yakalandı
KİLİS'inElbeyli ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen 7 kaçak göçmen yakalandı.
KİLİS'inElbeyli ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen 7 kaçak göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbari çalışmalarla Kalbursait köyünde devriye görevi sırasında 7 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede Suriye uyruklu olduğu belirlenen 7 kaçak göçmen, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü´ne teslim edildi.
DHA-Güvenlik - Türkiye-Kilis - Reşit ÇELEBİOĞLU
2023-09-30 13:23:59