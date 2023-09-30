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        Kilis´te, 16 kaçak göçmen yakalandı

        KİLİS'te,ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen Suriye uyruklu 16 kaçak göçmen, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 14:57 Güncelleme: 30.09.2023 - 15:00
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        Kilis´te, 16 kaçak göçmen yakalandı
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        KİLİS'te,ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen Suriye uyruklu 16 kaçak göçmen, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

        Demirışık Mahallesi´nde A.M. tarafından mayınlı araziden geçirilerek yurda kaçak yollarla göçmenlerin sokulduğu bilgisine ulaşan jandarma, çalışma başlattı. Demirışık köyüne giden jandarma, yaptıkları aramada Suriye uyruklu 16 kişiyi yakaladı, A.M. de gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        A.M.´nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        DHA-Güvenlik - Türkiye-Kilis - Reşit ÇELEBİOĞLU

        2023-09-30 14:56:15

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