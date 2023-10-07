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        Kilis´te PKK operasyonunda 1 tutuklama

        KİLİS'te jandarma ekiplerinin PKK/YPG terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan H.T., tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 16:32 Güncelleme: 07.10.2023 - 16:35
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        Kilis´te PKK operasyonunda 1 tutuklama
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        KİLİS'te jandarma ekiplerinin PKK/YPG terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan H.T., tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri PKK/YPG terör örgütü üyelerine yönelik çalışma başlattı. Ekipler, Polateli İlçesi Bağarası Mahallesi'nde H.T.'nin saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti. H.T., jandarma tarafından gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.T., 'terör örgütü üyesi olma' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

         

        DHA-Güvenlik - Türkiye-Kilis - Reşit ÇELEBİOĞLU

        2023-10-07 16:31:32

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