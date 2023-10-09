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        Kilis'te yakalanan 3 DEAŞ şüphelisi tutuklandı

        KİLİS'te,polis ekiplerinin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli  'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 17:05 Güncelleme: 09.10.2023 - 17:10
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        Kilis'te yakalanan 3 DEAŞ şüphelisi tutuklandı
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        KİLİS'te,polis ekiplerinin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli  'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı araştırmada DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı 3 şüpheli belirlendi. Ekipler kimlikleri açıklanmayan 3 şüpheliyi adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler; 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklandı.

        DHA-Güvenlik - Türkiye-Kilis - Reşit ÇELEBİOĞLU

        2023-10-09 17:04:06

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