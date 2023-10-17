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        Kilis'te TIR ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı

        KİLİS'teTIR ile minibüsün çarpıştığı kazada, 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 16:22 Güncelleme: 17.10.2023 - 16:25
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        Kilis'te TIR ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı
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        KİLİS'teTIR ile minibüsün çarpıştığı kazada, 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinde Kilis- Hatay kara yolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Hüseyin E, idaresindeki 27 BCZ 44 plakalı TIR ile Ömer Y.'nin kullandığı 06 CYG. 231 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada, Ömer Y. ve Hüseyin E. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ömer Y.'nin  durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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