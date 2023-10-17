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        Kilis´te 4 kilo esrar ele geçirildi

        KİLİS'te polisin düzenlediği operasyonda 4 kilo 410 gram kubar esrar ile 648 kök ekili Hint keneviri ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 17:30 Güncelleme: 17.10.2023 - 17:35
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        Kilis´te 4 kilo esrar ele geçirildi
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        KİLİS'te polisin düzenlediği operasyonda 4 kilo 410 gram kubar esrar ile 648 kök ekili Hint keneviri ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

        Kilis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Okçular Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Adreste yapılan aramalarda; 4 kilo 410 gram kubar esrar, 648 kök ekili Hint keneviri, 708 gram Hint keneviri tohumu ile 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Uyuşturucu madde ve tüfeğe el koyan ekipler, R.K. isimli şüpheliyi gözaltına aldı.

        DHA-Güvenlik - Türkiye-Kilis - Reşit ÇELEBİOĞLU

        2023-10-17 17:29:51

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