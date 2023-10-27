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        Kilis´te PKK operasyonuna 1 tutuklama

        KİLİS'tejandarma ekiplerinin PKK/YPG terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan F.B., tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 10:32 Güncelleme: 27.10.2023 - 10:35
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        Kilis´te PKK operasyonuna 1 tutuklama
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        KİLİS'tejandarma ekiplerinin PKK/YPG terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan F.B., tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri PKK/YPG terör örgütü üyelerine yönelik çalışma başlattı. Ekipler, yasa dışı yollarla kente geldiği belirlenen Suriye uyruklu F.B.'nin saklandığı bilgisi üzerine harekete geçerek operasyon düzenledi. F.B., jandarma tarafından gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.B., 'terör örgütü üyesi olma' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

        DHA-Güvenlik - Türkiye-Kilis - Reşit ÇELEBİOĞLU

        2023-10-27 10:31:34

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