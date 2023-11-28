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        Kilis'te yalnız yaşayan doktor evinde ölü bulundu

        KİLİS'teyalnız yaşayan Dr. İbrahim Güngör (62), evinde ölü olarak bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 11:58 Güncelleme: 28.11.2023 - 12:00
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        Kilis'te yalnız yaşayan doktor evinde ölü bulundu
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        KİLİS'teyalnız yaşayan Dr. İbrahim Güngör (62), evinde ölü olarak bulundu.

        Özel bir tıp merkezinde 6 yıldır dahiliye uzmanı olarak görev yapan Dr. İbrahim Güngör, sabah işe gelmeyince mesai arkadaşları telefon ile aradı ancak açan olmadı. Bunun üzerine bazı arkadaşları, Güngör'ün Sağlık Mahallesi'ndeki evine gitti. Burada kapı da açılmayınca arkadaşları, polise haber verdi. Eve giren ekipler, Güngör'ün hareketsiz buldu. Güngör'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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