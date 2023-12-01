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        Motosikletler traktöre çarptı: 2 yaralı

        KİLİS'te,traktöre çarpan 2 motosikletin sürücüleri yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 18:08 Güncelleme: 01.12.2023 - 18:10
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        Motosikletler traktöre çarptı: 2 yaralı
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        KİLİS'te,traktöre çarpan 2 motosikletin sürücüleri yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Maraşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Yaşar K., yönetimindeki 79 DA 758 plakalı traktöre Y.Ö.'nün kullandığı 79 EF 839 plakalı motosiklet çarptı. Ardından M.A.'nın kullandığı motosiklet de aynı traktöre çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        DHA-Güvenlik - Türkiye-Kilis - Reşit ÇELEBİOĞLU

        2023-12-01 18:00:52

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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