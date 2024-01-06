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        Tutuklu ziyaretinde arandığı tespit edilince gözaltına alındı

        KİLİS'te tutuklu yakınını ziyarete giden F.A.'nın cezaevi girişindeki kimlik kontrolünde arandığı tespit edilince gözaltına alındı. F.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 12:17 Güncelleme: 06.01.2024 - 12:20
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        Tutuklu ziyaretinde arandığı tespit edilince gözaltına alındı
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        KİLİS'te tutuklu yakınını ziyarete giden F.A.'nın cezaevi girişindeki kimlik kontrolünde arandığı tespit edilince gözaltına alındı. F.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Kilis'te L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu´na bir yakınını ziyarete giden F.A., kapıda kimliğini verip ziyaretçi olarak içeriye girmek istedi. Görevlilerin sorgusu sırasında F.A.'nın 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan arandığı tespit edildi. Nizamiye görevlilerinin haber vermesi ile cezaevine gelen ekipler, F.A.'yı gözaltına aldı. F.A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        DHA-Güvenlik - Türkiye-Kilis - Reşit ÇELEBİOĞLU

        2024-01-06 12:16:52

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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