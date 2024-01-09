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        Kilis´te, DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama

        KİLİS'te, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1´i tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 10:43 Güncelleme: 09.01.2024 - 10:45
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        Kilis´te, DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama
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        KİLİS'te, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1´i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu belirlenen 4 şüpheliye yönelik Kilis ve Hatay´da operasyon düzenledi. Operasyonda ismi açıklanmayan şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1'i tutuklandı.

        DHA-Güvenlik - Türkiye-Kilis - Reşit ÇELEBİOĞLU

        2024-01-09 10:42:43

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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