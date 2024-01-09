Kilis´te, DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama
KİLİS'te, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1´i tutuklandı.
KİLİS'te, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1´i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu belirlenen 4 şüpheliye yönelik Kilis ve Hatay´da operasyon düzenledi. Operasyonda ismi açıklanmayan şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1'i tutuklandı.
DHA-Güvenlik - Türkiye-Kilis - Reşit ÇELEBİOĞLU
2024-01-09 10:42:43
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