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        Kilis´te PKK operasyonu; 2 gözaltı

        KİLİS'te, jandarma ekiplerinin terör örgütü PKK´ya yönelik düzenlediği operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 14:29 Güncelleme: 13.01.2024 - 14:30
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        Kilis´te PKK operasyonu; 2 gözaltı
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        KİLİS'te, jandarma ekiplerinin terör örgütü PKK´ya yönelik düzenlediği operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK´nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında B.E. ve C.H.H.'nin terör örgütüyle irtibatlı olduğunu belirledi. Elbeyli ilçesinde operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        DHA-Güvenlik - Türkiye-Kilis - Reşit ÇELEBİOĞLU

        2024-01-13 14:29:21

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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