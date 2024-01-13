Kilis´te PKK operasyonu; 2 gözaltı

KİLİS'te, jandarma ekiplerinin terör örgütü PKK´ya yönelik düzenlediği operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK´nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında B.E. ve C.H.H.'nin terör örgütüyle irtibatlı olduğunu belirledi. Elbeyli ilçesinde operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA-Güvenlik - Türkiye-Kilis - Reşit ÇELEBİOĞLU

2024-01-13 14:29:21

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