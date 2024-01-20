Kilis´te eve kumar baskını: 2 gözaltı

KİLİS'te bir eve düzenlenen operasyonda, 3 dijital slot kumar oyunu makinesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent merkezindeki bir evde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Düzenlenen operasyonda 3 dijital slot kumar oyunu makinesi, 1 tabanca, 1 av tüfeği, mermi ve 50 kilogram kaçak çay ele geçirildi. Olayla ilgili M.T. ve S.T. gözaltına alındı.

DHA-Güvenlik - Türkiye-Kilis - Reşit ÇELEBİOĞLU

2024-01-20 11:33:50