Kilis´te eve kumar baskını: 2 gözaltı
KİLİS'te bir eve düzenlenen operasyonda, 3 dijital slot kumar oyunu makinesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.
KİLİS'te bir eve düzenlenen operasyonda, 3 dijital slot kumar oyunu makinesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent merkezindeki bir evde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Düzenlenen operasyonda 3 dijital slot kumar oyunu makinesi, 1 tabanca, 1 av tüfeği, mermi ve 50 kilogram kaçak çay ele geçirildi. Olayla ilgili M.T. ve S.T. gözaltına alındı.
DHA-Güvenlik - Türkiye-Kilis - Reşit ÇELEBİOĞLU
2024-01-20 11:33:50
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