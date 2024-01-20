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        Kilis´te eve kumar baskını: 2 gözaltı

        KİLİS'te bir eve düzenlenen operasyonda, 3 dijital slot kumar oyunu makinesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 11:34 Güncelleme: 20.01.2024 - 11:35
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        Kilis´te eve kumar baskını: 2 gözaltı
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        KİLİS'te bir eve düzenlenen operasyonda, 3 dijital slot kumar oyunu makinesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent merkezindeki bir evde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Düzenlenen operasyonda 3 dijital slot kumar oyunu makinesi, 1 tabanca, 1 av tüfeği, mermi ve 50 kilogram kaçak çay ele geçirildi. Olayla ilgili M.T. ve S.T. gözaltına alındı.

        DHA-Güvenlik - Türkiye-Kilis - Reşit ÇELEBİOĞLU

        2024-01-20 11:33:50

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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