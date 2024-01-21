Kilis'te uyuşturucu ticaretine 7 tutuklama
KİLİS'teuyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 21 şüpheliden 7'si tutuklandı.
KİLİS'teuyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 21 şüpheliden 7'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 21 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, 3'ü adli kontrolle olmak üzere 14'ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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