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        Kilis'te uyuşturucu ticaretine 7 tutuklama

        KİLİS'teuyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 21 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 12:39 Güncelleme: 21.01.2024 - 12:40
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        Kilis'te uyuşturucu ticaretine 7 tutuklama
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        KİLİS'teuyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 21 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 21 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, 3'ü adli kontrolle olmak üzere 14'ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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