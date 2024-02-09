Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri

        AK Parti'li Çelik: Zor zamanlarda demokrasi mücadelesi vermiş bir kadroyuz

        AK Parti Sözcüsü Çelik, "Onlar Türkiye'de her türlü vesayetin arkasında dolanırken, seçilmiş partilerin birtakım vesayet odakları tarafından kuşatılmasını sağlamaya çalışırken, biz Türkiye'de en zor zamanlarda demokrasi mücadelesi vermiş bir kadroyuz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 18:28 Güncelleme: 09.02.2024 - 18:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti'li Çelik: Zor zamanlarda demokrasi mücadelesi vermiş bir kadroyuz
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Sözcüsü Çelik, "Onlar Türkiye'de her türlü vesayetin arkasında dolanırken, seçilmiş partilerin birtakım vesayet odakları tarafından kuşatılmasını sağlamaya çalışırken, biz Türkiye'de en zor zamanlarda demokrasi mücadelesi vermiş bir kadroyuz" dedi.

        Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Kilis'e gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ilçe belediye başkanları aday tanıtım toplantısına katıldı. Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Kültür Merkezi'nde düzenlenen ilçe belediye başkanları aday tanıtım toplantısında açıklamalarda bulunan Çelik, AK Parti'nin zor zamanlarda demokrasi mücadelesi vermiş bir kadro olduğunu belirtti. 

        Çelik, seçimlerin kendileri için bir demokrasi bayramı olduğunu kaydederek, şöyle dedi:

        "Onlar Türkiye'de her türlü vesayetin arkasında dolanırken, seçilmiş partilerin birtakım vesayet odakları tarafından kuşatılmasını sağlamaya çalışırken, biz Türkiye'de en zor zamanlarda demokrasi mücadelesi vermiş bir kadroyuz. Sandık bizim için bir demokrasi şölenidir. Sandık bizim için bir demokrasi bayramıdır. Buraya geldiğim andan itibaren gördüm ki Kilis bu demokrasi bayramını, demokrasi şölenini en görkemli şekilde kutlamaya hazır. Hazırız kararlıyız, Türkiye Yüzyılı'nı kucaklayacağız Kilis'e damgamızı vuracağız. İnşallah 31 Mart gecesi Cumhurbaşkanımıza 'Kilis'te seçimlerde elde ettiğimiz büyük başarıyı size hediye ediyoruz' dedikten sonra hep beraber Kilis'in sokaklarında, mahallelerinde demokrasi şölenimizi, demokrasi bayramımızı kutlayacağız. Evet, bizim adaylarımız kazanacak ama Kilis'te hiç kimse kaybetmeyecek, herkes kazanacak. Onun için şimdiden hayırlı uğurlu olsun, demokrasi bayramınız kutlu olsun, demokrasi şöleniniz kutlu olsun."

        Ömer Çelik, konuşmaların ardından ilçe belediye başkanı adaylarını tanıttı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Gezeravcı Dünya'ya indi!
        Gezeravcı Dünya'ya indi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Arda, Kenan ve Semih'i hocalarından dinledik
        Arda, Kenan ve Semih'i hocalarından dinledik
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Holding patronu Sedat Ocakçı'dan 5 milyar 123 milyon TL'lik itiraf!
        Holding patronu Sedat Ocakçı'dan 5 milyar 123 milyon TL'lik itiraf!
        Schengen krizi sürüyor
        Schengen krizi sürüyor
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Türkiye'nin havası en kirli 20 bölgesi belli oldu
        Türkiye'nin havası en kirli 20 bölgesi belli oldu
        Kredi kartına düzenleme nasıl olacak?
        Kredi kartına düzenleme nasıl olacak?
        Roma, Efe Akman için harekete geçti!
        Roma, Efe Akman için harekete geçti!
        "Rahmetle, huzurla uyusalar mı?"
        "Rahmetle, huzurla uyusalar mı?"
        Serdar Dursun yeniden Fenerbahçe'de!
        Serdar Dursun yeniden Fenerbahçe'de!
        Milyonda 2-3 görülen hastalık, yüzünü tanınmaz hale getirdi
        Milyonda 2-3 görülen hastalık, yüzünü tanınmaz hale getirdi
        Ünlü havayolu şirketi yolcuları 'tartacak'
        Ünlü havayolu şirketi yolcuları 'tartacak'
        Tüketici kredileri masaya yatırıldı
        Tüketici kredileri masaya yatırıldı
        Kutlamada sevgilisi yer almadı
        Kutlamada sevgilisi yer almadı
        Teröristlerin çantalarından çıkanlar belli oldu!
        Teröristlerin çantalarından çıkanlar belli oldu!
        "Sırtımı bir erkeğe yaslamam"
        "Sırtımı bir erkeğe yaslamam"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        AK Parti Sözcüsü Çelik, Kilis'te ilçe belediye başkanları aday tanıtım topl...
        AK Parti Sözcüsü Çelik, Kilis'te ilçe belediye başkanları aday tanıtım topl...
        Kilis'te 9 düzensiz göçmen yakalandı
        Kilis'te 9 düzensiz göçmen yakalandı
        Kilis'te aranan 17 şüpheli yakalandı
        Kilis'te aranan 17 şüpheli yakalandı
        Kilis'te depremlerde hayatını kaybedenler için dua edildi
        Kilis'te depremlerde hayatını kaybedenler için dua edildi
        Kilis'te 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde anma programı
        Kilis'te 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde anma programı
        Depremzede anne enkazda kaybettiği kızının acısını unutamıyor
        Depremzede anne enkazda kaybettiği kızının acısını unutamıyor