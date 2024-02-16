Bakan Yerlikaya: Kamu düzenimizi bozmaya çalışan yapılanmaların kökünü kazıyacağız (2) DEPREMZEDELERİÇİN KURA ÇEKİMİ VE ANAHTAR TESLİM TÖRENİNE KATILDI İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kilis'te 7 Aralık Üniversitesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Yerlikaya, depremde 14 milyon vatandaşın doğrudan süreçten etkilendiğini ve önceliklerinin depremin yaralarını silerek konutların teslimini yapmak olduğunu söyledi. Bakan Yerlikaya, depremin ilk anından itibaren devletin bütün imkanlarını seferber ettiğini ve depremin yaralarının sarılmaya çalışıldığını söyledi. Depremzede vatandaşlara yapılan destekleri değerlendiren Yerlikaya, "6 Şubat depremlerinde Kilis'te 33 canımızı yitirdik, 457 binamız yıkıldı. Yaşadığımız felaket ne kadar büyük ise bizim de dayanışmamız o kadar güçlü oldu. Depremin yaşandığı ilk andan itibaren devletimiz bütün imkanlarını seferber etti. Barınma hizmetlerine yönelik Kilis'imizde 2 bin 66 çadır, 406 konteyner kurduk. İhtiyaç sahibi 265 depremzedemize Esenkart dağıttık, 475'i ev sahibi, 903'ü kiracı olmak üzere toplam 1378 hanemize 53 milyon lirayı aşkın kira yardımı yaptık. Depremden sonra Kilis'e aktarılan toplam kaynak, devletimizin ödenek miktarı bugüne kadar yaklaşık 469 milyon lirayı aştı" diye konuştu. 'BİR TEK VATANDAŞIMIZIN DAHİ MAĞDUR OLMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ' Bakan Yerlikaya, mevsim ve mesai kavramı gözetmeksizin devletin tüm imkanları ile yıkılan şehirleri ayağa kaldırmaya çalıştığını söyledi. Depremzede vatandaşların mağduriyetine izin verilmeyeceğinin altını çizen Yerlikaya, "Kar kış, gece gündüz demeden asrın dayanışmasını ve birlikteliğini ortaya koyduk, koymaya da devam edeceğiz. Devletimiz tüm kurumlarıyla, kuruluşlarıyla deprem bölgesindedir. Yıkılan şehirlerimizi ayağa kaldırmadan bize durmak yok. Bir tek vatandaşımızın dahi mağdur olmasına, evsiz kalmasına müsaade etmeyeceğiz" ifadelerinde bulundu. '200 BİN KONUT VE KÖY EVİNİ YIL SONUNA KADAR HAK SAHİPLERİNE TESLİM EDECEĞİZ' Yerlikaya, hedeflerinin 2 ay içinde deprem bölgelerinde 75 bin konut teslimini yapmak olduğunu söyledi. Yıl sonuna kadar yaklaşık 200 bin konut ve köy evlerinin hak sahiplerine teslim edileceğini belirten Yerlikaya, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde dünyanın en büyük konut seferberliğini gerçekleştiriyoruz. Hedefimiz 2 ay içinde deprem bölgesi genelinde 75 bin konutun teslimini yapmaktır. Her ay 15-20 bin konut ve köy evini hak sahipleriyle buluşturacağız. Yıl sonuna kadar 200 bin konutu ve köy evini hak sahiplerine teslim edene kadar durmadan, dinlenmeden çalışacağız. Ardından bu sayıyı 389 bine tamamlayacağız" dedi. Deprem bölgesi Kilis'te de kuraların çekilerek konutların hak sahiplerine ulaştırılacağını söyleyen Yerlikaya şunları söyledi: "Kilis'te 1555 konut, 38 iş yeri, 148 ahır olmak üzere toplam 1741 hak sahibi bulunuyor. Bugün il ve ilçe merkezlerimizde 967 kırsalda 136 olmak üzere toplam 1103 konutumuzun kuralarını çekip siz kıymetli hak sahiplerine anahtarlarını teslim edeceğiz. Yine 1237 konutumuzun yapımı da olağanca hızıyla devam ediyor. Bu konutların da fiziki gerçekleşme oranı yüzde 60'a yaklaştı. Demek ki tamam olmasına fazla bir zaman kalmamış. İnşallah devam edenleri de hızlıca bitirecek ve sizlere Allah'ın izniyle teslim edeceğiz." Bakan Yerlikaya, daha sonra kura çekilişini gerçekleştirdi, hak sahibi bazı depremzedelere anahtarlarını teslim etti.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 16.02.2024 - 20:17 Güncelleme: 16.02.2024 - 20:20 facebook

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