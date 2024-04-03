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        Kilis'te izinsiz kazıya 13 gözaltı

        KİLİS'te, izinsiz kazı yaptığı belirlenen 13 şüpheli jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 09:20 Güncelleme: 03.04.2024 - 09:25
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        Kilis'te izinsiz kazıya 13 gözaltı
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        KİLİS'te, izinsiz kazı yaptığı belirlenen 13 şüpheli jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Musabeyli ilçesi Kızılkent köyü kırsalında izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, arazide iş makinesiyle izinsiz kazı yapan 13 kişiyi suçüstü yakaladı. İş makinesi ve kazıda kullanılan malzemelerin de yanlarında olduğu şüpheliler, gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüphelilerin; işlemlerinin ardından, 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet' ve 'İzinsiz kazı yapma' suçlarından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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