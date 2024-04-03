Kilis'te izinsiz kazıya 13 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Musabeyli ilçesi Kızılkent köyü kırsalında izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, arazide iş makinesiyle izinsiz kazı yapan 13 kişiyi suçüstü yakaladı. İş makinesi ve kazıda kullanılan malzemelerin de yanlarında olduğu şüpheliler, gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüphelilerin; işlemlerinin ardından, 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet' ve 'İzinsiz kazı yapma' suçlarından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.

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