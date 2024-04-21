Kilis'te otomobil motosiklete ve kaldırımda oturanlara çarptı: 1 ölü 2 yaralı

KİLİS'te, otomobil park halindeki motosiklete ve kaldırımda oturanlara çarptı. Kazada, kaldırımda oturan Suriye uyruklu Ramazan Şerif (50) öldü, 2 kişi ise ağır yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Ekrem Çetin Mahallesi'nde meydana geldi. Kent merkezine ilerleyen H.İ.Ö. yönetimindeki 79 AAS 993 plakalı otomobil, Haluk Timurtaş Caddesi üzerinde bilinmeyen nedenle kontrolden çıktı ve yol kenarında park halinde bulunan 79 MA 5885 plakalı motosiklet ile evinin önündeki kaldırımda oturan Ramazan Şerif’e çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde evinin önünde oturduğu sırada otomobilin çarptığı Ramazan Şerif’in hayatını kaybettiği belirlendi. Motosikletin yanında bulunan ve kazada yaralanan Ç.H.E. ve E.H.E. ilk müdahale sonrası ambulansla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili inceleme sürüyor.