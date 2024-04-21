Kilis'te, PKK operasyonunda 1 tutuklama

KİLİS’te, jandarma ekiplerinin terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında 5 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan firari hükümlü M.B.K.’nin Kilis’te olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler yaptığı çalışma sonunda M.B.K.’yi gizlendiği Bulamaçlı köyü yakınlarında düzenlediği operasyonla yakaladı. Ekipler, ayrıca bu kişinin bölgede iş birliği yaptığını belirlediği H.Ç. ve C.Ş.’yi de yakaladı. Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.B.K. tutuklanırken, diğer 2 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.