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        Kilis'te, PKK operasyonunda 1 tutuklama

        KİLİS'te, jandarma ekiplerinin terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 19:34 Güncelleme: 21.04.2024 - 19:40
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        Kilis'te, PKK operasyonunda 1 tutuklama
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        KİLİS’te, jandarma ekiplerinin terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında 5 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan firari hükümlü M.B.K.’nin Kilis’te olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler yaptığı çalışma sonunda M.B.K.’yi gizlendiği Bulamaçlı köyü yakınlarında düzenlediği operasyonla yakaladı. Ekipler, ayrıca bu kişinin bölgede iş birliği yaptığını belirlediği H.Ç. ve C.Ş.’yi de yakaladı. Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.B.K. tutuklanırken, diğer 2 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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