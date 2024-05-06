Öldürülüp kuyuya atılan Gina'nın davasında bir sanığa müebbet, bir sanığa da beraat kararı çıktı

KİLİS'te, kaybolduktan sonra boynuna briket bağlı halde su kuyusunda cesedi bulunan ve cinsel istismara maruz kaldığı anlaşılan Suriye uyruklu 9 yaşındaki Gina Mercimek'in ölümüne ilişkin tutuklu yargılanan Hüseyin Boğuç’a müebbet hapis cezası verilirken Azittin Altunöz’ün ise beraatına karar verildi.

İlkokul öğrencisi Suriye uyruklu Gina Mercimek, 4 Nisan 2023’te okuldan çıktıktan sonra Okçular Mahallesi’ndeki evine dönmedi. Yakınları arama çalışmasından sonuç alamayınca durumu polise bildirdi. Polis ekiplerinin arama yaptığı sırada kaybolan kızın yakınları, mahalledeki komşuları Hüseyin Boğuç'un hareketlerinden şüphelendiklerini söyledi. Bunun üzerine Boğuç'un evine giren polisler, bahçedeki su kuyusunda boynuna briket bağlanmış halde Gina'nın cesedini buldu. Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopside de küçük Gina'nın cinsel istismara uğradıktan sonra boğularak öldürüldüğü belirlendi.

“Henüz 9 yaşında olan ve hep 9 yaşında kalacak olan Gina Mercimek okuluna forması, defteri kalemi ile gittiğinde bir daha yuvasına, okuluna dönemedi. Bir kız çocuğunun eğitim yolculuğu acımasız kişilerin elleriyle bir kuyunun dibinde sona erdi. O gözlerini yumduğunda ailesinin adalet arayışı başladı, bugün itibariyle bir seneden fazla sürdü. Bizler de karar duruşmasının sonrasında Gina’yı ve tüm çocukları hatırlatmak için buradayız. Gina tüm diğer çocuklar gibiydi. Masum, hayat dolu ve sevimliydi. Gina tüm diğer çocuklar gibi haklara sahipti ve yine tüm diğer çocuklar gibi korunması gerekiyordu. Ancak Gina acımasız şahıslardan korunamadı. Çocukların korunması ve haklarının güvenceye alınması adına suçların caydırıcılığının artırılması, sokakların güvenliğinin sağlanması zaruridir. Gina Mercimek katlinde de olduğu üzere bu gibi vahşi eylemleri işleyenlerin ilk suç eylemi olmadığı ve verilen cezaların yetersizliğini ve herhangi bir ıslaha ediciliği olmadığını gözlemliyoruz. Savaştan ve onun getirdiği ölümden kaçan Gina, eğitim için çıktığı yolda katledildi.’’