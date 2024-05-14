Kilis'te TIR ile çarpışan motosikletin sürücü öldü, arkasındaki kişi ağır yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Öncüpınar Mahallesi'nde meydana geldi. M.A.E. yönetimindeki 27 DB 207 plakalı TIR ile Hamza Kırmızı'nın kullandığı 79 MA 2738 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye gelen sağlık görevlileri, yaptıkları ilk kontrolde motosiklet sürücüsünün öldüğünü belirledi. Motosikletin arkasında oturan Z.K. ise ambulansla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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