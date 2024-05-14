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        Kilis'te TIR ile çarpışan motosikletin sürücü öldü, arkasındaki kişi ağır yaralı

        KİLİS'te, TIR ile çarpışan motosikletin sürücüsü Hamza Kırmızı yaşamını yitirdi, arkasındaki Z.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 15:09 Güncelleme: 14.05.2024 - 15:15
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        Kilis'te TIR ile çarpışan motosikletin sürücü öldü, arkasındaki kişi ağır yaralı
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        KİLİS'te, TIR ile çarpışan motosikletin sürücüsü Hamza Kırmızı yaşamını yitirdi, arkasındaki Z.K. ağır yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinde Öncüpınar Mahallesi'nde meydana geldi. M.A.E. yönetimindeki 27 DB 207 plakalı TIR ile Hamza Kırmızı'nın kullandığı 79 MA 2738 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye gelen sağlık görevlileri, yaptıkları ilk kontrolde motosiklet sürücüsünün öldüğünü belirledi. Motosikletin arkasında oturan Z.K. ise ambulansla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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